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ХРОНОГРАФ
В Уфе участники рынка недвижимости будут искать выход из кризиса// 09.10.2016
В Уфе в ноябре соберутся участники отечественного рынка недвижимости.
Фото: Кристина Дейнеко
В Уфе 3 ноября пройдет конференция «Рынок недвижимости: выход из кризиса», сообщает один из организаторов, телеканал РБК-Уфа.
Застройщики, представители государственных органов, девелоперы, инвесторы, маркетологи, брендологи, пиарщики, риелтеры и специалисты по продажам будут обсуждать вызовы и задачи, которые сегодня стоят перед отраслью.
Также на конференции покажут лучшие рекламные ролики в сфере недвижимости.
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