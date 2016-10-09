В Уфе участники рынка недвижимости будут искать выход из кризиса

Рустэм БАШКИРЦЕВ

В Уфе в ноябре соберутся участники отечественного рынка недвижимости.

Фото: Кристина Дейнеко

В Уфе 3 ноября пройдет конференция «Рынок недвижимости: выход из кризиса», сообщает один из организаторов, телеканал РБК-Уфа.

Застройщики, представители государственных органов, девелоперы, инвесторы, маркетологи, брендологи, пиарщики, риелтеры и специалисты по продажам будут обсуждать вызовы и задачи, которые сегодня стоят перед отраслью.

Повестка дня конференции посвящена вопросам регулирования рынка недвижимости, векторам движения на рынке ипотеки и в строительном секторе. Программа мероприятия включает в себя панельные дискуссии, официальные встречи, мастер-классы, разбор реальных кейсов, выступления экспертов.

Также на конференции покажут лучшие рекламные ролики в сфере недвижимости.