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9 октября, воскресенье
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ХРОНОГРАФ
На трассе М5 в Башкирии закрыто движение// 09.10.2016
Закрыта дорога «Уфа-Иглино».
Фото: 02.mchs.gov.ru
Вчера, 8 октября, днем спасатели сообщили о том, что на федеральной трассе М-5 «Урал» на территории Иглинского района произошло нарушение автомобильного движения.
Дорогу Уфа-Иглино, проходящая через село Кириллово, закрыли на ремонт моста. Поэтому все транспортные средства направлены в объезд по федеральной трассе М-5 «Урал».
- Во избежание заторов выбирайте заранее пути объезда, - сообщили в пресс-службе республиканского МЧС. - Воздержитесь от поездки в данном направлении.
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