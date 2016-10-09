На трассе М5 в Башкирии закрыто движение

Разиф АБДУЛЛИН

Закрыта дорога «Уфа-Иглино».

Фото: 02.mchs.gov.ru

Вчера, 8 октября, днем спасатели сообщили о том, что на федеральной трассе М-5 «Урал» на территории Иглинского района произошло нарушение автомобильного движения.

Дорогу Уфа-Иглино, проходящая через село Кириллово, закрыли на ремонт моста. Поэтому все транспортные средства направлены в объезд по федеральной трассе М-5 «Урал».

- Во избежание заторов выбирайте заранее пути объезда, - сообщили в пресс-службе республиканского МЧС. - Воздержитесь от поездки в данном направлении.