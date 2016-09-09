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ХРОНОГРАФ

В Уфе пенсионерку-инвалида оставили в квартире без окна

Наталья КУЗНЕЦОВА // 09.09.2016
С наступлением осени женщина боится просто замерзнуть.

Уфимка Ирина Горькова обратилась в администрацию города c жалобой. Ее возмущает то, что ее мать, пенсионерку-инвалида Галину Горькову - оставили проживать в доме без окна.

Все дело в том, что дом на улице Революционной, 209а сейчас расселяют, и соседка пожилой женщины по коммунальной квартире уже съехала. Поскольку ее комната была приватизирована, она забрала с собой и оконную раму, и дверь между комнатами. Летом пенсионерка худо-бедно терпела, но с наступлением осени боится просто замерзнуть.

После того, как соседка Галины Георгиевны съехала, она обратилась в местное ЖЭУ № 51. Там ей в устной форме пообщали закрыть окно и дверь фанерой. Но пояснили, что с наступлением осени ничем оставшимся трем жителям квартиры помочь не смогут, если они не переедут. Пенсионерка обратилась в Госжилстройнадзор, который направил письмо а в администрацию города в конце августа, но пока никаких мер не принято. Все дело в том, что один из жителей не согласился с вариантом переселения, который предложили в мэрии.

- В  МУП "Центр недвижимости" сообщили, что один из дольщиков нерасселённого жилого помещения в квартире №6 отказался от предложенного варианта по программе расселения, поэтому и другие дольщики не могут быть переселены в ближайшее время, - пишет дочь Галины Георгиевны в жалобе в администрацию. – Но с наступлением осени нахождение в помещении стало невыносимым. Отопление в квартире газовое, отапливать помещение приходится постоянно, но этих мер не хватает. Чтобы не замёрзнуть ночью, пожилой женщине приходится спать в утеплённой одежде, тем не менее простудное заболевание настигло её и, как следствие, проявились осложнения дыхательных путей. Я, как дочь Галины Георгиевны, прошу Вас принять экстренные меры по обеспечению нормальных условий для её проживания. 

 

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