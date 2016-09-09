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9 сентября, пятница
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ХРОНОГРАФ
В Башкирии увеличились случаи заболевания гипертонией// 09.09.2016
В региональном Минздраве это расценивают как положительный факт.
Фото: Наталья Кузнецова
В Башкирии с каждом годом растет число выявленных случаев заболевания гипертонией. На сегодня по результатам диспансеризации на учет поставлено 57 тысяч человек. Такие данные привела сегодня на пресс-конференции начальник отдела организации медпомощи Минздрава РБ Гульнара Зиннурова.
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