В Башкирии увеличились случаи заболевания гипертонией

Наталья КУЗНЕЦОВА

В региональном Минздраве это расценивают как положительный факт.

Фото: Наталья Кузнецова

В Башкирии с каждом годом растет число выявленных случаев заболевания гипертонией. На сегодня по результатам диспансеризации на учет поставлено 57 тысяч человек. Такие данные привела сегодня на пресс-конференции начальник отдела организации медпомощи Минздрава РБ Гульнара Зиннурова.

- Тенденции, которые наблюдаются в регионе соответствуют общероссийским, однако эти данные не стоит воспринимать негативно, - отметила Зиннурова. - Это говорит в том числе о том, что повысилась выявляемость заболевания. По уровню смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в Башкирии показатели ниже, чем в ПФО и России в целом.

Главными факторами риска для гипертонии, по словам главного врача республиканского кардиоцентра Ирины Николаевой, являются неправильное питание, низкая физическая активность и курение - 17% и 12% случаев. В некоторых случаях сказывается наследственность - 6% случаев.Существуют и гендерные отличия. Мужчины, по словам Николаевой, больше подвержены риску заболевания гипертонией, так чаще пьют и курят.

- Кроме того, у женщин фиксируются случаи заболевания на фоне ожирения, а у мужчин - на фоне патологий предстательной железы.