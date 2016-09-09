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ХРОНОГРАФ

В Башкирии увеличились случаи заболевания гипертонией

Наталья КУЗНЕЦОВА // 09.09.2016
В региональном Минздраве это расценивают как положительный факт.

Фото: Наталья Кузнецова

В Башкирии с каждом годом растет число выявленных случаев заболевания гипертонией. На сегодня по результатам диспансеризации на учет поставлено 57 тысяч человек. Такие данные привела сегодня на пресс-конференции начальник отдела организации медпомощи Минздрава РБ Гульнара Зиннурова.
- Тенденции, которые наблюдаются в регионе соответствуют общероссийским, однако эти данные не стоит воспринимать негативно, - отметила Зиннурова. - Это говорит в том числе о том, что повысилась выявляемость заболевания. По уровню смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в Башкирии показатели ниже, чем в ПФО и России в целом.
Главными факторами риска для гипертонии, по словам главного врача республиканского кардиоцентра Ирины Николаевой, являются неправильное питание, низкая физическая активность и курение - 17% и 12%  случаев. В некоторых случаях сказывается наследственность - 6% случаев.Существуют и гендерные отличия. Мужчины, по словам Николаевой, больше подвержены риску заболевания гипертонией, так чаще пьют и курят.
- Кроме того, у женщин фиксируются случаи заболевания на фоне ожирения, а у мужчин - на фоне патологий предстательной железы.

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