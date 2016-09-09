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9 сентября, пятница
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ХРОНОГРАФ
Грузовик протаранил двухэтажный дом в Уфе// 09.09.2016
Случай произошел 8 сентября на улице Чеверева.
Фото: пресс-служба мэрии Уфы
Вчера, 8 сентября, на улице Чеверева водитель грузового автомобиля въехал в двухэтажный дом № 11, сообщает пресс-служба городской администрации. Известно, что водитель не мог найти нужную ему улицу и заблудился. Несчастный случай произошел из-за неисправности тормозной системы машины. Пострадавших нет.
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