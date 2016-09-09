В школе Уфы уборщица, мывшая окно, упала на асфальт

Ольга КОРЗИК

Он получила компрессионный перелом тела позвонка, закрытый перелом ребер.

Работодатели Башкирии чаще стали скрывать несчастные случаи, которые происходят с их сотрудниками на производстве. Об этом сообщает пресс-служба Гострудинспекции по региону.

Так, 4 августа этого года в уфимской школе № 18 во время подготовки помещений к началу учебного года уборщица при мытье окон, оступившись на мокром подоконнике, упала из окна на асфальтированную поверхность дороги, ударившись при этом о каменные ступени крыльца школы. В результате женщина получила компрессионный перелом тела позвонка и закрытый перелом нескольких ребер.

Однако, работодатель не сообщил об этом в Гострудинспекцию.

За сокрытие несчастного случая виновные лица привлечены к административной ответственности, следует из сообщения.