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9 сентября, пятница
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ХРОНОГРАФ
В школе Уфы уборщица, мывшая окно, упала на асфальт// 09.09.2016
Он получила компрессионный перелом тела позвонка, закрытый перелом ребер.
Работодатели Башкирии чаще стали скрывать несчастные случаи, которые происходят с их сотрудниками на производстве. Об этом сообщает пресс-служба Гострудинспекции по региону.
Так, 4 августа этого года в уфимской школе № 18 во время подготовки помещений к началу учебного года уборщица при мытье окон, оступившись на мокром подоконнике, упала из окна на асфальтированную поверхность дороги, ударившись при этом о каменные ступени крыльца школы. В результате женщина получила компрессионный перелом тела позвонка и закрытый перелом нескольких ребер.
Однако, работодатель не сообщил об этом в Гострудинспекцию.
За сокрытие несчастного случая виновные лица привлечены к административной ответственности, следует из сообщения.
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