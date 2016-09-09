Ирек Ялалов рассказал, что будет построено на месте снесенных гаражей

Ольга КОРЗИК

Глава администрации города Ирек Ялалов ответил на вопросы горожан в прямом эфире.

Глава администрации Уфы Ирек Ялалов ответил на вопросы горожан в прямом эфире.

На сегодняшний день в городе снесено около 1,4 тыс металлических гаражей - это объекты, которые прилегали к территориям детских садов и школ, сообщил в прямом эфире телеканала «Вся Уфа» глава администрации города Ирек Ялалов. По его словам, более 96% этих гаражей были установлены незаконно. В настоящее время осталось снести около 800 гаражей. Что же касается вопроса сноса гаражей во дворах дома, то тут ситуация обстоит сложнее.

- Если взять любой среднестатистический уфимский двор – около половины гаражей там не принадлежат жителям близлежащих домов, при этом они подолгу не используются. Для того, чтобы решить вопрос по сносу таких гаражей, жильцам необходимо обращаться в администрации районов города либо управляющие компании, обслуживающие их дома, - сказал Ирек Ялалов.

Горожан интересовал вопрос о том, будет ли вестись точечная застройка на высвобождаемых от гаражей территориях. Глава администрации пообещал, что такого не будет.

- В первую очередь, мы будем советоваться с жителями близлежащих домов. В данном случае есть, как минимум, два варианта решения вопроса. Если жильцы на общем собрании примут решение об обустройстве парковки, то мы поможем. Если же нужна детская спортивная площадка, также поможем. Данные территории, освобожденные от гаражей, которые в большинстве своем были установлены незаконно, ни в коем случае не будут использованы под точечную застройку. За последние четыре с половиной года объем точечной застройки в Уфе сократился с 26 процентов до шести – и это объекты, разрешение на строительство которых было выдано еще 5-6 лет назад, поэтому законных оснований остановить их возведение нет. Жителям города не стоит беспокоиться по этому поводу, - рассказал Ирек Ялалов.