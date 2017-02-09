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ХРОНОГРАФ

В Башкирии разрешили браки с 15 лет

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 09.02.2017
Депутаты Госсобрания определили перечень особых обстоятельств – это только беременность или рождение ребенка.

Сегодня на заседании комитета Госсобрания по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов депутаты рассмотрели поправки к законопроекту, который регламентирует порядок вступления в брак в исключительных случаях лиц, не достигших 16 лет, сообщает пресс-служба регионального парламента.

– С момента начала работы над законопроектом, мы говорили, что не станем форсировать его принятие и будем искать оптимально устраивающие разные стороны форматы, – комментирует председатель Госсобрания Константин Толкачев. – К сожалению, проблема сохраняет свою актуальность. Хотим мы этого или нет, но молодые люди продолжают вступать в отношения. Как следствие – беременность, рождение детей, которые должны иметь родителей, несущих за них ответственность. Вне семьи или в неполных семьях нормальное развитие ребенка достаточно проблематично. Дискуссии на различных площадках идут уже больше года, пора вернуться к решению этого вопроса и найти компромиссное решение. Тем более, что в ходе многочисленных консультаций обсуждались варианты, которые устраивают и общественность, и правоохранительные органы и органы опеки. Одно из предложений, высказанных общественностью, – изменение возраста возможного вступления в брак с 14 до 15 лет. Думаю, оно заслуживает поддержки.

Напомним, что предложенные прокурором республики изменения закона направлены на ужесточение правил вступления в брак лицам, не достигшим 16 лет. Семейный кодекс сегодня разрешает заключение ранних браков, при этом законодательство не устанавливает ни нижний предел возраста, ни порядок этой процедуры.

– До сих пор вступление в брак лиц, не достигших 16 лет, надлежащим образом не отрегулировано. Между тем, законодательная возможность действует в республике более 20 лет и, по сути все отдается на откуп местных властей, которые эти вопросы решают на свой страх и риск, – считает Константин Толкачев. – Ежегодно заключается порядка 15-20 ранних браков, каждый такой случай очень сложный, и необходимо, чтобы к его решению были подключены как правоохранители, так и социальные службы, и органы опеки.

Законопроектом предлагается, во-первых, определить нижний возраст, допустимый для вступления в брак, – это 15 лет (раньше этот предел не был обозначен). Во-вторых, определяет перечень особых обстоятельств – это только беременность или рождение ребенка. В настоящее время на практике допускаются и другие причины, например, «фактически сложившиеся отношения». Также законопроект предусматривает обязательное участие представителей органов опеки и попечительства,  направление материалов в следственные органы и принятие решения о разрешении или отказе на вступление в брак госкомитетом Башкирии по делам юстиции. Подобные законы уже приняты в более чем двадцати субъектах России, в том числе в Московской, Нижегородской, Челябинской областях, Татарстане.

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