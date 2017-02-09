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ХРОНОГРАФ
В Башкирии разрешили браки с 15 лет// 09.02.2017
Депутаты Госсобрания определили перечень особых обстоятельств – это только беременность или рождение ребенка.
Сегодня на заседании комитета Госсобрания по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов депутаты рассмотрели поправки к законопроекту, который регламентирует порядок вступления в брак в исключительных случаях лиц, не достигших 16 лет, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Напомним, что предложенные прокурором республики изменения закона направлены на ужесточение правил вступления в брак лицам, не достигшим 16 лет. Семейный кодекс сегодня разрешает заключение ранних браков, при этом законодательство не устанавливает ни нижний предел возраста, ни порядок этой процедуры.
Законопроектом предлагается, во-первых, определить нижний возраст, допустимый для вступления в брак, – это 15 лет (раньше этот предел не был обозначен). Во-вторых, определяет перечень особых обстоятельств – это только беременность или рождение ребенка. В настоящее время на практике допускаются и другие причины, например, «фактически сложившиеся отношения». Также законопроект предусматривает обязательное участие представителей органов опеки и попечительства, направление материалов в следственные органы и принятие решения о разрешении или отказе на вступление в брак госкомитетом Башкирии по делам юстиции. Подобные законы уже приняты в более чем двадцати субъектах России, в том числе в Московской, Нижегородской, Челябинской областях, Татарстане.
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