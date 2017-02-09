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9 февраля, четверг
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ХРОНОГРАФ
В Уфе ищут виновника ДТП, в котором пострадал 10-летний мальчик// 09.02.2017
Водитель наехал на ребенка прямо на пешеходном переходе.
Вчера, 8 февраля, в 14:25 в Уфе на перекрестке улиц Комсомольская (напротив дома 1/1) и Бессонова неизвестный сбил 10-летнего ребенка на пешеходном переходе. Информация об этом опубликована в сообществе «Автоновости Уфы и Республики Башкортостан» в социальной сети «Вконтакте». По предварительным данным, неустановленный водитель ехал на автомобиле «Lifan Smily».
Разыскивается легковая машина темного цвета под управлением неустановленной женщины. Всех, кто обладает какой-то информацией, просят обратиться по телефону 89272379005, 2-79-33-27 либо 02.
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