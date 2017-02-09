До закрытия окна осталось секунд: Закрыть
9 февраля, четверг
ХРОНОГРАФ

В Уфе ищут виновника ДТП, в котором пострадал 10-летний мальчик

Злата ЗУКОВИЧ // 09.02.2017
Водитель наехал на ребенка прямо на пешеходном переходе.

Вчера, 8 февраля, в 14:25 в Уфе на перекрестке улиц Комсомольская (напротив дома 1/1) и Бессонова неизвестный сбил 10-летнего ребенка на пешеходном переходе. Информация об этом опубликована в сообществе «Автоновости Уфы и Республики Башкортостан» в социальной сети «Вконтакте». По предварительным данным, неустановленный водитель ехал на автомобиле «Lifan Smily».

Разыскивается легковая машина темного цвета под управлением неустановленной женщины. Всех, кто обладает какой-то информацией, просят обратиться по телефону 89272379005, 2-79-33-27 либо 02.

X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
facebook
vkontakte
twitter
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров

Другие материалы из раздела ХРОНОГРАФ

09.02.2017
В Башкирии разрешили браки с 15 лет
Депутаты Госсобрания определили перечень особых обстоятельств – это только беременность или рождение ребенка.

09.02.2017
В Башкирии пьяный водитель сбил женщину и уехал
Впрочем, его быстро разыскали сотрудники ГИБДД.

09.02.2017
В Башкирии руководство торгового центра требует деньги у родителей пострадавшего
С мамы несчастного мальчика требуют деньги на установку нового стекла.

09.02.2017
Коммунальные службы Башкирии готовы к аномально низким температурам
В республике созданы нормативные запасы резервного топлива в объеме 124 тыс тонн

08.02.2017
96% уфимцев довольны уровнем обслуживания в МФЦ
В столице Башкирии работают 11 офисов многофункциональных центров.

08.02.2017
В Уфе снова придут морозы, похолодает до -33
Такая погода ожидается с 9 по 11 февраля.

08.02.2017
Уфимцы дадут названия новым улицам города
Предложения можно оставить по телефону и в группе "Вконтакте".

07.02.2017
В Уфе сняли на видео новый способ борьбы со снегом
Уфимка сгружает снег в коробку и везет ее на обочину автодороги.

07.02.2017
Адвокаты Урала Рахимова просят суд частично прекратить дело
Они считают, что по одному из эпизодов истек срок давности.

07.02.2017
В Уфе «Лексус» сбил школьницу
14-летняя девочка попала в больницу.

06.02.2017
В Башкирии пройдет концерт памяти жертв авиакатастрофы ТУ-154
В нем примут участие таланты со всей республики.

06.02.2017
В «Башнефти» устанавливают причины воспламенения на нефтезаводе
ЧП произошло на Уфимском нефтезаводе.

06.02.2017
В Башкирии выявлено более 200 случаев незаконной добычи полезных ископаемых
Общая сумма наложенных штрафов на «черных» копателей составила более 11 миллионов рублей.

06.02.2017
В каких дворах Уфы будут чистить снег 7 февраля
Администрация города разместила график уборки снега.

06.02.2017
В Башкирии пройдет «Трактор-шоу»
Он состоится в рамках шестого чемпионата России по пахоте.

06.02.2017
В «интерактивной карте свалок» появились два адреса из Башкирии
Одна из них в Бирске, а другая – в Белорецком районе.

04.02.2017
В Башкирии нужно расширять доступность современных средств информации – Хамитов
Глава республики провел совещание по вопросам функционирования пунктов коллективного доступа.

04.02.2017
Астана и Уфа стали городами-побратимами
Меморандум подписан 3 февраля.


  

© "МедиаКорСеть", 2017
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Контактная информация | Реклама на сайте

 


Разработка сайта
"КомМета"