В Уфе ищут виновника ДТП, в котором пострадал 10-летний мальчик

Злата ЗУКОВИЧ

Водитель наехал на ребенка прямо на пешеходном переходе.

Вчера, 8 февраля, в 14:25 в Уфе на перекрестке улиц Комсомольская (напротив дома 1/1) и Бессонова неизвестный сбил 10-летнего ребенка на пешеходном переходе. Информация об этом опубликована в сообществе «Автоновости Уфы и Республики Башкортостан» в социальной сети «Вконтакте». По предварительным данным, неустановленный водитель ехал на автомобиле «Lifan Smily».

Разыскивается легковая машина темного цвета под управлением неустановленной женщины. Всех, кто обладает какой-то информацией, просят обратиться по телефону 89272379005, 2-79-33-27 либо 02.