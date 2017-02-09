В Башкирии пьяный водитель сбил женщину и уехал

Злата ЗУКОВИЧ

Впрочем, его быстро разыскали сотрудники ГИБДД.

Фото: Кристина Дейнеко

Вчера, 8 февраля, в Дюртюлях на улице Магистральной некий водитель наехал на 41-летнюю женщину, в результате чего ее увезли с травмами в больницу, сообщили в пресс-службе МВД по республике.

В ходе розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 33-летний местный житель. Мужчина управлял автомобилем «ВАЗ-2115» в пьяном виде. Сейчас он находится в следственном изоляторе.