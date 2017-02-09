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ХРОНОГРАФ
Коммунальные службы Башкирии готовы к аномально низким температурам// 09.02.2017
В республике созданы нормативные запасы резервного топлива в объеме 124 тыс тонн
Фото: пресс-службы ГФИ по РБ
Вопросы прохождения отопительного сезона в регионах Приволжского федерального округа 2016-2017 годов обсудили в Йошкар-Оле на совещании, которое провел заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Андрей Чибис.
По данным министерства жилищно-коммунального хозяйства Башкирии, объекты ЖКХ региона готовы к сильным морозам. Как сообщили в ведомстве, на случаи аварий, организации жилищно-коммунального комплекса полностью укомплектованы ремонтным персоналом, имеют аварийно-восстановительные бригады и необходимую специализированную технику. В республике созданы нормативные запасы резервного топлива в объеме 124 тыс тонн, в том числе коммунальными предприятиями — 37 тыс. тонн. 160 предприятий на объектах коммунальной инфраструктуры имеют 128 единиц передвижных резервных источников электроснабжения и 63 единицы стационарных источников электроснабжения, что полностью обеспечивает объекты коммунального хозяйства резервными источниками электроснабжения.
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