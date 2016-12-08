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8 декабря, четверг
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ХРОНОГРАФ
В Башкирии ограничили движение на одной из трасс// 08.12.2016
Оно будет действовать до 1 августа следующего года.
Фото: Кристина ДЕЙНЕКО
На транспортной развязке у села Булгакова на дороге Уфа-Инзер-Белорецк введено ограничение движения. Перекроют отдельные полосы. Согласно распоряжению правительства Башкирии, это сделано для ликвидации ЧС и обеспечения безопасности дорожного движения. Соответствующие знаки установят в скором времени.
Ограничение будет действовать до 1 августа 2017 года.
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