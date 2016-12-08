В Башкирии ограничили движение на одной из трасс

Рустэм БАШКИРЦЕВ

Оно будет действовать до 1 августа следующего года.

Фото: Кристина ДЕЙНЕКО

На транспортной развязке у села Булгакова на дороге Уфа-Инзер-Белорецк введено ограничение движения. Перекроют отдельные полосы. Согласно распоряжению правительства Башкирии, это сделано для ликвидации ЧС и обеспечения безопасности дорожного движения. Соответствующие знаки установят в скором времени.

Ограничение будет действовать до 1 августа 2017 года.