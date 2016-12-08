В Башкирии власти решат жилищные и медицинские проблемы граждан

Злата ЗУКОВИЧ

Решение проблем проконтролирует главный федеральный инспектор.

Фото: пресс-службы ГФИ по РБ

7 декабря главный федеральный инспектор Михаил Закомалдин провел личный прием граждан, на котором рассмотрел шесть обращений от жителей региона по вопросам нарушения жилищных прав граждан, оказания медицинской помощи, состояния дорог, сообщают в пресс-службе аппарата главного федерального инспектора по республике.

Жительница Миякинского района с ребенком-инвалидом рассказала о том, что ранее в 20 километрах от села Садовый был фельдшерско-акушерский пункт, где работали высококвалифицированные доктора, но его закрыли в 2015 году из-за оптимизации. Теперь женщине приходится добираться в районную больницу за 40 километров. В министерстве здравоохранения пообещали решить проблему с нехваткой специалистов.

На нарушение жилищных прав пожаловались уфимцы, снимающие квартиру в двухэтажном доме на улице Краснодонской. Дом внесен в федеральную адресную программу по переселению граждан из аварийного фонда, однако экспертиза подтверждает, что здание находится в хорошем состоянии – изношенность дома составляет всего 34 процента. Заместитель главы уфимской администрации Александр Филиппов заверил, что мнение жильцов будет учтено и дом из программы уберут.

Все прозвучавшие вопросы и их решение Михаил Закомалдин взял про личный контроль.