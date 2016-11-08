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8 ноября, вторник
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ХРОНОГРАФ
В Уфе женщины смогут рассказать о домашнем насилии// 08.11.2016
Специалисты выслушают их 25 ноября.
В Уфе 25 ноября состоится «горячая линия» в рамках Международного дня борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин и празднования Дня матери в России. Об этом Медиакорсети сообщили организаторы мероприятия.
Позвонить на горячую линию по номеру 223-22-11 (код Уфы -347) можно будет с 14.00 до 17.00 уфимского времени. В этот день на все интересующие вопросы ответят специалисты Центра общественной безопасности Уфы, специалисты следственного управления СК РФ по Башкирии ,специалисты Республиканского центра социальной помощи семье и детям, педагог-психолог центра «Индиго».
- В случае домашнего насилия женщина переживает огромный стресс, в который добавляется и страх перед мужем, и страх огласки произошедшего. Дети домашнее насилие переживают особенно сложно, так как оно предопределяет всю их дальнейшую жизнь. В этой ситуации необходимо знать, как женщина может применять методы самозащиты от домашнего насилия, отстаивая свои права, честь, свободу, а также - в какие службы обращаться и где искать помощь, - рассказали организаторы.
Организаторы мероприятия: Комитет по делам молодёжи Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан совместно с Муниципальным бюджетным учреждением Городской центр психолого-медико-социального сопровождения «ИНДИГО».
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