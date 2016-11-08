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ХРОНОГРАФ

Вахтовики из Башкирии, объявившие голодовку на Ямале, вернулись на родину

Наталья КУЗНЕЦОВА // 08.11.2016
Они намерены подать иск в суд с требованием выплатить им задолженность по заработной плате.

Вахтовики из Башкирии, которые в конце октября объявили голодовку из-за невыплаты заработной платы на Ямале, вернулись на родину, сообщает БСТ.

- На Ямал привезли часть денег. В 3-4 раза занизили всё, что мы там работали. Для тех, кто вторым бортом вылетал, даже денег не хватило для расчёта. Планируем подавать в суд. Следственный комитет заинтересовался уже этой фирмой и прокуратура – все,  - сообщил телеканалу один из вахтовиков Ильнур Садыков.

Напомним, что ранее вахтовики записали видеообращение, в котором сообщали о том, что им с августа не платят заработную плату. Это послание они выложили на «YouTube». Здесь они говорили о том, что устроились на работу в компанию «Специализированное монтажное управление» в городе Уфе, однако, с августа 2016 года предприятие не платит им заработную плату.

 

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