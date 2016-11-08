В Уфе обстреляли два автомобиля из окна многоэтажки

Злата ЗУКОВИЧ

В одном из автомобилей во время обстрела был водитель.

Фото: Кристина Дейнеко

В Уфе из окна многоэтажки на улице Менделеева обстреляли два припаркованных автомобиля, как сообщает телеканал БСТ. В момент обстрела в одном из автомобилей находился водитель.

Сотрудники полиции, прибывшие на место обстрела, установили квартиру, из которой открывался огонь. В квартире были трое выпивших парней. Выяснилось, что выстрелы производились из пневматического пистолета.

Один задержанный признался в содеянном. Сейчас проводится проверка, в результате которой примут решение о привлечении его к ответственности.