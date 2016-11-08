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8 ноября, вторник
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ХРОНОГРАФ
Из Башкирии в этом году уехало более 40 тысяч человек// 08.11.2016
Прибыло в республику – 35,8 тысяч человек.
Из Башкирии в период с января по сентябрь текущего года уехало 40,8 тыс человек, следует из данных Башстата. Из других регионов в республику приехали 35,8 тыс человек. Таким образом, общая миграционная убыль населения составила – 4,94 тыс человек. Это практически в 4 раза больше, чем в прошлом году: в январе-сентябре 2015 года из республики уехало 1,15 тысяч человек.
Внутри республики мигрировали 73 тыс человек. Миграционный прирост наблюдается в 25 муниципальных районах региона.
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