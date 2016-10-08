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ХРОНОГРАФ

Рустем Хамитов и министр транспорта России посетили аэропорт «Уфа»

Константин КЛИМОВ // 08.10.2016
Министр транспорта России Максим Соколов ознакомился с ещё одним объектом в Уфе.

В пятницу восьмого октября многие уфимцы почувствовали на себе присутствие в городе министра транспорта России Максима Соколова., многочасовые пробки буквально сковали город. Как говорится, «иногда надо носить тесную обувь, чтобы сняв её почувствовать облегчение», так произошло и с пробками. Министр приехал на открытие сразу нескольких очень нужных Уфе транспортных объектов. Долгожданный новый мост в микрорайон «Затон» и участок улицы Интенациональной вчера были буквально освящены присутствием важного московского гостя, и сразу же заработали в полную силу. Как пообещали на открытии моста, он не потребует ремонта ближайшие 70 лет, про дорогу на Интернациональной обещать ничего не стали, сказав лишь, что это хороший подарок тем, кто часто ездит в направлении «Шакши».

Третьим объектом в программе стало посещение уфимского аэропорта. Вчера там завершили реконструкцию второй взлётно-посадочной полосы, и в присутствии главы региона рассказали министру о планах на ближайшее будущее, а они надо сказать впечатляют. К 2019 году пропускную способность терминала внутренних рейсов, совершаемых из воздушной гавани, планируют увеличить в два раза до 1200 пассажиров в час. Что в сумме с пассажирами международных рейсов сделает аэропорт одним из крупнейших в Приволжском округе с возможностью принимать 2000 пассажиров в час. Точную стоимость затрат на проведение ремонта называть не стали, но сказали примерную – 2 млрд рублей. 

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