В Башкирии пожилой инвалид получил лекарства с помощью прокуроратуры

Злата ЗУКОВИЧ

Бесплатно предоставляемые медикаменты до этого ему не давали.

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В Уфе 81-летний пенсионер обратился в прокуратуру с заявлением о нарушении его права на обеспечение лекарствами. Мужчина – инвалид третьей группы с тяжелым заболеванием легких.

В марте он обратился в поликлинику при ГКБ №21 за получением рецепта на бесплатное предоставление жизненно необходимого ему лекарства. Медицинский персонал не выписал больному рецепт, сказав, что препарата в аптеке нет. Прокуратура внесла главному врачу больницы представление об устранении нарушений законодательства.

Как сообщили в прокуратуре республики, по результатам рассмотрения представления, пожилой мужчина обеспечен лекарственными средствами.