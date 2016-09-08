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ХРОНОГРАФ
В Башкирии пожилой инвалид получил лекарства с помощью прокуроратуры// 08.09.2016
Бесплатно предоставляемые медикаменты до этого ему не давали.
Фото: pixabay.com
В Уфе 81-летний пенсионер обратился в прокуратуру с заявлением о нарушении его права на обеспечение лекарствами. Мужчина – инвалид третьей группы с тяжелым заболеванием легких.
В марте он обратился в поликлинику при ГКБ №21 за получением рецепта на бесплатное предоставление жизненно необходимого ему лекарства. Медицинский персонал не выписал больному рецепт, сказав, что препарата в аптеке нет. Прокуратура внесла главному врачу больницы представление об устранении нарушений законодательства.
Как сообщили в прокуратуре республики, по результатам рассмотрения представления, пожилой мужчина обеспечен лекарственными средствами.
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