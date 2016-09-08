Певец из Башкирии покончил с собой в Москве

Злата ЗУКОВИЧ

Молодой человек закончил жизнь самоубийством в 24 года.

Фото: фото из социальной сети

Певца из Башкирии Ангела Петровича нашли мертвым на юго-востоке Москвы, сообщает Life. Его тело обнаружили гулявшие в парке прохожие.

24-летний уроженец Белебея оставил перед смертью аудиозапись, в которой сообщил, что жить больше не хочет. Молодой человек снимался в массовках фильмов и был начинающим певцом. Ангел Петрович имел другое имя при рождении – Капиторов Никита Петрович, однако изменил себе имя в честь песни «Ангел» певца Робби Уильямса в 18 лет. Как сообщает Life, он планировал переехать в Испанию и начать карьеру певца под псевдонимом Ангел Уильямс.