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ХРОНОГРАФ
Певец из Башкирии покончил с собой в Москве// 08.09.2016
Молодой человек закончил жизнь самоубийством в 24 года.
Фото: фото из социальной сети
Певца из Башкирии Ангела Петровича нашли мертвым на юго-востоке Москвы, сообщает Life. Его тело обнаружили гулявшие в парке прохожие.
24-летний уроженец Белебея оставил перед смертью аудиозапись, в которой сообщил, что жить больше не хочет. Молодой человек снимался в массовках фильмов и был начинающим певцом. Ангел Петрович имел другое имя при рождении – Капиторов Никита Петрович, однако изменил себе имя в честь песни «Ангел» певца Робби Уильямса в 18 лет. Как сообщает Life, он планировал переехать в Испанию и начать карьеру певца под псевдонимом Ангел Уильямс.
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