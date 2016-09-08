В центре Уфе перекроют движение транспорта

Злата ЗУКОВИЧ

По центральным улицам будет проходить студенческий парад.

В Уфе в связи с парадом российского студенчества движение транспорта будет перекрыто 9 сентября с 11:00 до 10 сентября 23:00 на площади Салавата Юлаева и на улице Советской от Советской площади до улицы Заки Валиди. 10 сентября с 14:00 до 15:30 будут перекрыты улицы Заки Валиди от улицы Советской до Гафури и улица Карла Маркса от улицы Пушкина до улицы Заки Валиди. Также центр города будет перекрыт в воскресенье, 11 сентября, в связи с проведением марафона.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, парад российского студенчества, в котором примут участие около 10 тысяч первокурсников ВУЗов в Башкирии, пройдет в Уфе 10 сентября. Студенты пройдут по улицам Советская и Заки Валиди, их шествие завершится на площади Салавата Юлаева.