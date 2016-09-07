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7 сентября, среда
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ХРОНОГРАФ
Элла Памфилова ввела мораторий на удаление наблюдателей с избирательных участков// 07.09.2016
Это можно сделать только по решению суда
Центральная избирательная комиссия ввела мораторий на удаление наблюдателей с избирательных участков, заявила в ходе заседания комиссии председатель Центризбиркома России Элла Памфилова.
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