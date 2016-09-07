Элла Памфилова ввела мораторий на удаление наблюдателей с избирательных участков

07.09.2016

Уфимский аквапарк закроют на профилактику Он будет закрыт с 13 сентября по 3 октября.

07.09.2016

Министр образования Башкирии: Школы могут самостоятельно выбрать пятидневку При выборе режима обучения должны учитываться мнения школьников и родителей, заявила Гульназ Шафикова.

03.09.2016

На фестивале "Молочная страна" уфимцы потратили более 5 миллионов рублей Администрация Уфы сообщает, что в общей сложности было продано около 44 тонн цельномолочной продукции, порядка 4,5 тонн сливочного масла, и более 3 тонн сыров.