96% уфимцев довольны уровнем обслуживания в МФЦ

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

В столице Башкирии работают 11 офисов многофункциональных центров.

Фото: пресс-служба ГФИ по РБ

Удовлетворенность обслуживанием в многофункциональных центрах по предоставлению государственных и муниципальных услуг (МФЦ) среди жителей Уфы по результатам опросов составляет 96%. Об этом рассказали вчера 7 февраля главному федеральному инспектору по Башкирии Михаилу Закомалдину во время его визита в новый операционный зал "Мир", сообщает его пресс-служба.

- В зале оборудовано 13 окон приема граждан. Для комфортного обслуживания заявителей центр поделен на три сектора: информирования, ожидания и приема заявителей. Среднее время, которое проводят посетители в очереди, составляет 15 минут, - пояснил директор МФЦ Руслан Усманов.

Михаил Закомалдин поинтересовался условиями труда специалистов МФЦ. Руслан Усманов пояснил, что средняя зарплата в Уфе сотрудника офиса - 18 тысяч рублей. В многофункциональных центрах по принципу «единого окна» создан доступ к государственным услугам федеральных, республиканских, муниципальных органов власти. Оформление социальных пособий, операции с недвижимостью – наиболее востребованные позиции. Согласно постановлению правительства России от 3 августа 2016 года, теперь в любом отделении МФЦ можно получить внутренний российский паспорт и заграничный, а также водительское удостоверение. Всего на территории Уфы сегодня работает 11 офисов МФЦ, оснащенных современной техникой и программным обеспечением.