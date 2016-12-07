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7 декабря, среда
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ХРОНОГРАФ
ОНФ в Башкирии запустил «Снежный фронт»// 07.12.2016
«Фронтовики» проверит в регионах качество уборки дорог и тротуаров от снега.
Фото: Кристина ДЕЙНЕКО
Активисты ОНФ по всей стране выйдут на проверку качества уборки дорог и тротуаров от снега, проанализируют эффективность расходов на организацию зимних праздников и оценят состояние сезонных игровых, спортивных площадок.
Напомним, что в своем послании Федеральному собранию 1 декабря 2016 г. президент России Владимир Путин попросил представителей ОНФ проконтролировать работы по благоустройству в населенных пунктах регионов. Он сообщил, что на программы благоустройства в 2017 г. регионам будет направлено 20 млрд руб. Президент отметил, что в принятии решений по использованию этих средств важно участие самих граждан.
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