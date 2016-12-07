ОНФ в Башкирии запустил «Снежный фронт»

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

«Фронтовики» проверит в регионах качество уборки дорог и тротуаров от снега.

Фото: Кристина ДЕЙНЕКО

Активисты ОНФ по всей стране выйдут на проверку качества уборки дорог и тротуаров от снега, проанализируют эффективность расходов на организацию зимних праздников и оценят состояние сезонных игровых, спортивных площадок.

- Во время мониторинга «Снежный фронт» нашими активистами будут проведены выездные рейды с фиксацией проблематик: по вопросам благоустройства и соблюдения порядка на городских улицах, придомовых территориях, вблизи социальных объектов, - рассказали нам в пресс-службе регионального штаба ОНФ в Башкирии. - Эксперты совместно с жителями оценят состояние мест организации досуга и спорта: спортивных площадок, хоккейных коробок и прочих. Мы призываем жителей республики присоединиться к акции «Снежный фронт» и отправлять фотографии проблемных участков с точным указанием адреса на электронную почту [email protected].

Напомним, что в своем послании Федеральному собранию 1 декабря 2016 г. президент России Владимир Путин попросил представителей ОНФ проконтролировать работы по благоустройству в населенных пунктах регионов. Он сообщил, что на программы благоустройства в 2017 г. регионам будет направлено 20 млрд руб. Президент отметил, что в принятии решений по использованию этих средств важно участие самих граждан.