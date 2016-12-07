В Стерлитамаке бизнес успешно решает вопрос утилизации отходов

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Производственная мощность предприятия – 200 тысяч тон мусора в год

Фото: www.youtube.com

Вопрос утилизации отходов сегодня – один из наиболее актуальных и проблемных вопросов экологии. Об этом, выступая на недавнем форуме ОНФ в Москве, сказал президент России Владимир Путин.

- Странного в этом ничего нет, потому что у нас никогда эти вопросы не решались с промышленной точки зрения, а просто, имея в виду, что у нас огромные территории, сваливали где ни попади все подряд. А нужно переводить в цивилизованное русло эту работу (по утилизации отходов), - констатировал Владимир Путин.

Большая работа по улучшению экологической ситуации ведется и в нашей республике. В преддверии 2017 года, объявленного правительством России Годом экологии, в Башкирии утверждена Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, которая устанавливает новый, более прогрессивный подход – переработку отходов, а не их захоронение, как это было раньше.

В городе Стерлитамак переработкой отходов занимается молодое предприятие ООО «Мохит-СТР», основанное лишь в 2015 году, но уже ставшее полноправным преемником ООО «Вториндустрия» в части сортировки отходов. Мусоросортировочный комплекс предприятия расположен на улице Элеваторной, дом 2А. Его производственная мощность составляет 200 тысяч тонн мусора в год.

Мусоросортировочный комплекс включает в себя линию сортировки. Весь мусор сначала попадает на участок приема отходов, оттуда на сортировочную линию, вдоль которой стоят рабочие и разделяют его по разным контейнерам на стекло, бумагу, пластик и железо.