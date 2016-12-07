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7 декабря, среда
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ХРОНОГРАФ
В Уфе пройдет международный конгресс ветеринаров// 07.12.2016
Мероприятие состоится весной следующего года.
19-21 апреля 2017 года пройдет седьмой международный конгресс ветеринаров «Единый мир – единое здоровье». Как сообщили в пресс-службе правительства республики, соответствующее распоряжение 5 декабря подписал премьер-министр правительства региона Рустэм Марданов.
Ответственным за исполнение плана по подготовке и проведению мероприятий назначен вице - премьер республики Ирек Мухаметдинов.
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