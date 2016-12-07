7 декабря, среда
ХРОНОГРАФ

В Уфе пройдет международный конгресс ветеринаров

Злата ЗУКОВИЧ // 07.12.2016
Мероприятие состоится весной следующего года.

19-21 апреля 2017 года пройдет  седьмой международный конгресс ветеринаров «Единый мир – единое здоровье». Как сообщили в пресс-службе правительства республики, соответствующее распоряжение 5 декабря подписал  премьер-министр правительства региона Рустэм Марданов.

Ответственным за исполнение плана по подготовке и проведению мероприятий назначен  вице - премьер республики Ирек Мухаметдинов.

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5-Я КОЛОНКА

ФОТОФАКТ
Дороги Уфы тают вместе со снегом

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