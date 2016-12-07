В Уфе пройдет международный конгресс ветеринаров

06.12.2016

В Башкирии дорожники согласились с доводами ОНФ Активисты Народного фронта выявили нарушения при капремонте участка дороги Р-240.

06.12.2016

Михаил Бабич: «Башнефть» останется «Башнефтью» Об этом полпред президента России в ПФО заявил на встрече с главными редакторами СМИ Приволжья.

05.12.2016

Ирек Ялалов: «Уфаводоканал» приносит одни убытки Глава Уфы рассказал об особенностях уфимского рельефа и советском инженерном наследии

05.12.2016

В Башкирии началась операция «Ель-2016» За незаконную рубку хвойных деревьев грозит штраф от 3 до 300 тысяч рублей

02.12.2016

Прокуратура Башкирии: Поправки в скандальный земельный закон несут признаки коррупции Ограничение прав многодетных семей на получение земельных участков также нарушают нормы федерального законадательства