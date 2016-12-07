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7 декабря, среда
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ХРОНОГРАФ
В Башкирии для лечения пожилых разработана особая программа// 07.12.2016
Власти хотят увеличить продолжительность жизни пожилых людей.
6 декабря в Башкирии на конференции по гериатрии (область геронтологии, изучающая болезни и методы их лечения у людей пожилого и старческого возраста - прим. ред.). обсудили запуск пилотного проекта «Территория заботы», который будет реализован в 2017-2018 годах. Цель – забота о гражданах старшего поколения и развитие гериатрической службы вместе с профессиональной подготовкой и дополнительным образованием специалистов.
– В Башкортостане есть огромные возможности для развития любой отрасли медицины. В частности, мы запускаем пилотный проект по развитию гериатрической службы. Будем выстраивать трехуровневую систему оказания медико-социальной помощи лицам пожилого возраста, – сообщила на конференции главный внештатный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева.
Первый уровень – кабинеты и отделения в амбулаторных учреждениях, второй – гериатические койки и отделения в многопрофильных больницах, третий – федеральный научный центр геронтологии и гериатрии, а в субъектах – региональные центры.
Таким образом, в 2017 году планируется открыть 35 гериатических кабинетов в поликлиниках и 30 гериатических коев на базе госпиталя ветеранов войн. Сейчас организовано обучение специалистов в Москве и Уфе – БГМУ.
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