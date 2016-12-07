Число жителей Инорса в Уфе увеличится на 10 тысяч человек

Наталья КУЗНЕЦОВА

В микрорайоне планируется построить новый жилой квартал.

Фото: gorsovet-ufa.ru

Крупный жилой квартал, в котором будут проживать минимум 10 тысяч человек, планируют в микрорайоне Инорс. Как сообщает пресс-служба горсовета Уфы, в городе прошли публичные слушания по проекту планировки и межевания территории в квартале улиц Ферина, Летчика Кобелева, Валерия Лесунова, имени Фронтовых бригад.

На площади более чем в 23 гектара планируется построить жилые дома высотой от 18 до 25 этажей с пристроенными к ним объектами культурно-бытового обслуживания. Также здесь будет школа на 1650 учащихся, детский сад на 290 мест, спортивный комплекс, торгово-развлекательный центр. Кроме того в квартале запанированы многоуровневые механизированные парковки общей вместимостью 3072 места. Застройкой займется «Строительная фирма «ПСК-6».