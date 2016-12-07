|
7 декабря, среда
|
ХРОНОГРАФ
Число жителей Инорса в Уфе увеличится на 10 тысяч человек// 07.12.2016
В микрорайоне планируется построить новый жилой квартал.
Фото: gorsovet-ufa.ru
Крупный жилой квартал, в котором будут проживать минимум 10 тысяч человек, планируют в микрорайоне Инорс. Как сообщает пресс-служба горсовета Уфы, в городе прошли публичные слушания по проекту планировки и межевания территории в квартале улиц Ферина, Летчика Кобелева, Валерия Лесунова, имени Фронтовых бригад.
На площади более чем в 23 гектара планируется построить жилые дома высотой от 18 до 25 этажей с пристроенными к ним объектами культурно-бытового обслуживания. Также здесь будет школа на 1650 учащихся, детский сад на 290 мест, спортивный комплекс, торгово-развлекательный центр. Кроме того в квартале запанированы многоуровневые механизированные парковки общей вместимостью 3072 места. Застройкой займется «Строительная фирма «ПСК-6».
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
07.12.2016 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
В Уфу прибыл Дед Мороз из Великого Устюга
07.12.2016 // СЕГО ДНЯ
В Уфе на улицах городах работает около 300 снегоуборочных машин
07.12.2016 // КАЛЕЙДОСКОП
В Башкирии будут восьмидневные новогодние каникулы
07.12.2016 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Уфе полицейский попался на взятке
07.12.2016 // ПУЛЬС
В Уфе может появиться свой Арбат
06.12.2016 // ПЕРСОНА
Александр Филиппов: Не хочу комментировать этот бред
06.12.2016 // ПЕРСОНА
Михаил Бабич: Работе прежнего руководства «Башнефти» дадут правовую оценку
06.12.2016 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии найдены два пропавших подростка
5-Я КОЛОНКА
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте