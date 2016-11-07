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ХРОНОГРАФ
Жители Уфы обратились к Путину с просьбой достроить их дом// 07.11.2016
Члены жилищно-строительного кооператива «Жилой дом №128/1 по улице Менделеева» в течение нескольких лет не могут заселиться в свои квартиры.
Члены жилищно-строительного кооператива «Жилой дом №128/1 по улице Менделеева» написали петицию президенту России Владимиру Путину с просьбой решить вопрос по завершению строительства, сдаче и вводу в эксплуатацию их дома. Онлайн-петиция опубликована на сайте change.org.
В петиции они отмечают, что изначально сдать их дом в эксплуатацию планировалось во 2-3 квартале 2010 года. Однако до настоящего времени центральная секция «Д» со шпилем и секция «Л» не достроены. В связи с этим более 100 семей не могут заселиться в свои квартиры. Строительные работы на данный момент не ведутся.
- В секции «Д» не проведены отделочные работы, необходимо закончить наружные работы по фасадам, не проведены: канализация, отопление, водоснабжение, вентиляция, проводку, которую успели проложить, уже всю выдрали и надо ее прокладывать заново, - пишут организаторы петиции. - По секции «Л» не достроена даже «коробка». Кроме того после сдачи других секций многоквартирного дома остался целый ряд строительных недоделок и некачественно произведенных работ.
Заказчиком строительства этого дома было ООО ПХК «Меркурий», инвестором – ЖСК «Жилой дом №128/1 по ул. Менделеева».
В петиции уфимцы отмечают, что «Меркурий» уже на протяжении нескольких лет находится в стадии банкротства.
- Наши многолетние мытарства по инстанциям привели к тому, что МУП «Центр недвижимости» было поручено достроить наш дом, устранить строительные недоделки и ввести его в эксплуатацию, в связи с чем между ООО ПКХ «Меркурий», ЖСК «Жилой дом № 128/1 по улице Менделеева» и МУП «Центр недвижимости» был заключен договор о совместном проведении работ. Согласно этому договору денежные средства от продажи квартир в следующем доме, который должен строиться под контролем МУП «Центр недвижимости» на этом земельном участке, должны распределяться в оговоренном процентном соотношении и направляться как на строительство нового дома, так и на достройку нашего дома, - отмечается в петиции.
Однако, строительство до сих пор не ведется. Информацию о мероприятиях по завершению строительства собственникам квартир и членам ТСЖ никто не предоставил.
- Мы в полном неведении и страхе за то, что наш многоквартирный дом так и останется незавершенным, так как обязательства вышеуказанных организаций перед нами не выполняются, целевые деньги, выделяемые в рамках трехстороннего договора, указанного выше, используются не по назначению, только за 2014 г. ООО ПКХ «Меркурий» на выплату з/п ИТР потратило более 1 000 000 рублей, не вложив в достройку дома ни копейки, - пишут собственники квартир.
В настоящий момент люди доведены до отчаяния. Они утверждают, что готовы объявить голодовки и организовать пикеты перед администрацией Уфы и правительством РБ.
- Сейчас мы направили петицию президенту России, но на этом мы не остановимся. Мы планируем обратиться также в прокуратуру России, - рассказала «Медиакорсети» одна из собственников квартир Зульфия Файзуллина.
Председатель ЖСК Сергей Диденко по телефону давать комментарии отказался.
В администрации города пояснили, что секция «Л» этого дома уже внесена в перечень проблемных объектов.
- Что касается секции «Д», то такая ситуация создалась из-за действий застройщика и правления кооператива. В настоящее время службами администрации Уфы прорабатывается вопрос создания правовых оснований для дальнейшей застройки квартала, чтобы это происходило в рамках действующего земельного законодательства. Этот вопрос в том числе будет решаться и в судебном порядке. Так судебное заседание назначено на ноябрь этого года, - пояснили «Медиакорсети» в пресс-службе администрации города.
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