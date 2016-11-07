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ХРОНОГРАФ

В Уфе девушка сломала руку в "Макдональдсе"

Злата ЗУКОВИЧ // 07.11.2016
Администратор заведения попыталась снять с себя ответственность за произошедшее.

Фото: facebook.com

Вчера, 6 ноября, около семи часов вечера в Макдональдсе, что на улице Округа Галле, на мокром полу поскользнулась девушка, которая была в Уфе проездом из Челябинска. Подруга, которая была рядом с пострадавшей, вызвала скорую. Администратор ресторана сказала, что никакой вины за заведением не видит, поскольку на полу стояла табличка «Осторожно, мокрый пол».

Новость активно разошлась по социальным сетям. Некоторые пользователи отнеслись скептически к возможности выиграть суд:

- Не понимаю, а Макдак в чем виноват? В том, что мягкий пол не положил?

Под постом уфимки Зарины Гайсиной о девушке в Макдональдсе, который она разместила на своей странице в Faceook, началась дискуссия.

- Девушка поскользнулась на мокром полу и сломала руку, - сообщила Зарина Гайсина. - Находясь в болевом шоке рыдала и не отвечала на вопросы. Слава Богу, рядом оказалась подруга, которая вызвала скорую и держала пострадавшую до приезда врачей. Администратор Ирина Аралбаева заявила, что за собой вины не видят, поскольку стоит табличка "мокрый пол". 

Пользователи делились своими историями, в которых подавали в суд после травм и попадали в переделки из-за халатности сотрудников ЖЭУ.

 - Мне на машину как-то зимой упала сосулька с крыши дома, погнула капот. Табличка на доме висела - мол осторожно, но я выиграла суд с управляющей компанией и взыскала компенсацию, потому что их работа не таблички вешать, а снег с крыш убирать! – поделилась историей одна из пользователей социальных сетей.

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