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7 ноября, понедельник
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ХРОНОГРАФ
Врио министра МВД по Башкирии проведет прием граждан// 07.11.2016
Он пройдет завтра, 8 ноября.
8 ноября 2016 года в приемной президента России в Башкирии по адресу: г. Уфа, ул. Цюрупы, 100 с 10 до 12 часов состоится личный прием граждан врио министра МВД по Башкирии Виктором Михайловым.
Жители республики смогут задать вопросы, касающиеся деятельности министерства МВД по РБ.
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