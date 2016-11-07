Врио министра МВД по Башкирии проведет прием граждан

07.11.2016

В Башкирии ожидается снег с дождем В отдельных районах столбик термометра опустится до -18.

03.11.2016

В Башкирии строители телевышки разрушили часть городища В министерстве культуры не внесли необходимые данные об объекте культурного наследия - прокуратура.

03.11.2016

В Башкирии создадут специальные комиссии по капремонту Правительство приняло новое постановление о том, как будут определяться дома для ремонта.

03.11.2016

В Уфе пройдет «Ума палата» 4 и 5 ноября состоится финал интеллектуально-развивающей игры для воспитанников детских домов ПФО.

02.11.2016

Садоводов Башкирии попросили высказаться о новом федеральном законе В Госдуме начинается обсуждение проекта закона «О садоводстве, огородничестве и дачном хозяйстве».

02.11.2016

Власти Башкирии запретили проводить в Уфе гей-парад Ранее ЛГБТ-активисты подали уведомление на проведение шествия и двух митингов в защиту прав секс-меньшинств.