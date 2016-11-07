Прокуратура проверит причины схода грузового поезда с рельсов в Башкирии

Ольга КОРЗИК

Чрезвычайное происшествие произошло 3 ноября.

Уфимская транспортная прокуратура организовала доследственную проверку в связи со сходом вагонов грузового поезда на станции Уфа. Чрезвычайное происшествие произошло вечером 3 ноября, сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре. Примерно в 22 часа по московскому времени «на станции Уфа во время производства маневровых работ по выводу тепловозом группы из 17 вагонов, груженых флюсовым известняком, с подъездного пути необщего пользования ООО «Речной порт «Уфа» произошел сход 5 вагонов без опрокидывания».

В прокуратуре уточнили, что в результате ЧП никто не пострадал, однако повреждено около 30 метров дорожного полотна. Задержек в движении поездов также не допущено.

- Для подъема вагонов на место был направлен аварийно-восстановительный поезд с железнодорожной станции Дема, ведутся восстановительные работы, - отмечается в сообщении.

На место происшествия приезжал и.о. Уфимского транспортного прокурора.

По результатам проверки будет решен вопрос о необходимых мерах прокурорского реагирования.