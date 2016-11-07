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7 ноября, понедельник
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ХРОНОГРАФ
В Уфе пройдет первая туристическая онлайн-выставка «Знай наше: Башкортостан»// 07.11.2016
Все происходящее будет транслироваться в прямом эфире.
Фото: Кристина ДЕЙНЕКО
17 ноября в Уфе пройдет первая туристическая онлайн-выставка «Знай Наше: Башкортостан». Главной задачей организаторы – госкомитет по предпринимательству и туризму и компания Profi.Travel ставят продвижение туристических возможностей республики в России и СНГ.
Все происходящее на выставке будет транслироваться в прямом эфире. Благодаря онлайн-формату мероприятие увидят специалисты туристической отрасли нашей страны и ближнего зарубежья.
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