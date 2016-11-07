Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Все происходящее будет транслироваться в прямом эфире.

Фото: Кристина ДЕЙНЕКО

17 ноября в Уфе пройдет первая туристическая онлайн-выставка «Знай Наше: Башкортостан». Главной задачей организаторы – госкомитет по предпринимательству и туризму и компания Profi.Travel ставят продвижение туристических возможностей республики в России и СНГ.

Все происходящее на выставке будет транслироваться в прямом эфире. Благодаря онлайн-формату мероприятие увидят специалисты туристической отрасли нашей страны и ближнего зарубежья.

В рамках деловой программы представители турбизнеса Башкортостана презентуют свои лучшие предложения. Ведущие туроператоры, крупнейшие горнолыжные курорты, отели, санатории и другие объекты республики будут подробно представлены профессиональной аудитории в зале ВДНХ-Экспо.