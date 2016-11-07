|
7 ноября, понедельник
|
ХРОНОГРАФ
В Башкирии ожидается снег с дождем// 07.11.2016
В отдельных районах столбик термометра опустится до -18.
Фото: Кристина Дейнеко
Башгидромет опубликовал прогноз погоды в Башкирии на 7-9 ноября. Так, в ближайшие три дня в регионе ночью ожидается минусовая температура, а днем столбик термометра еще поднимется до +4°.
7 ноября температура воздуха ночью – 5,-10, при прояснениях – до -18, днем -3, -8. Местами ожидается небольшой снег, на отдельных участках дорог снежный накат, гололедица. Ветер западный с переходом на юго-восточный умеренный, днем порывы до сильного.
8 ноября днем ожидается -1, +4, ночью -5, -10. Ночью ожидается небольшой снег, ветер южный, умеренный. Днем ожидается снег с дождем, налипание мокрого снега на провода и деревья, на отдельных участках дорог гололедица.
9 ноября ночью столбик термометра опустится до -5, днем поднимется до +4. Снег с дождем, в отдельных районах сильный. Налипание мокрого снега на провода и деревья, на отдельных участках автодорог ночью и утром гололедица. Ветер южный умеренный, местами порывы до сильного.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
07.11.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
В Бурзянском районе Башкирии дети ходят в школу с топором
07.11.2016 // ХРОНОГРАФ
В Башкирии ожидается снег с дождем
07.11.2016 // СЕГО ДНЯ
Новый мэр Стерлитамака выйдет в прямой эфир
06.11.2016 // 5-Я КОЛОНКА
Теплоход не выдержал круиза
06.11.2016 // СЕГО ДНЯ
Акция "Башкирия против жестокости!" собрала сотни защитников животных
06.11.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Коммунисты пройдут в 99-ю годовщину Великого Октября по проспекту Октября
06.11.2016 // ПУЛЬС
Кировская администрация Уфы обсуждает с горожанами новую мечеть
06.11.2016 // ПЕРСОНА
Нефтекамцы лишаются любимого катка
5-Я КОЛОНКА
Профессор Вадим Гайдук узнал, что пассажирских перевозок в Башкирском речном пароходстве больше не будет.
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте