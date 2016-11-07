В Башкирии ожидается снег с дождем

Ольга КОРЗИК

В отдельных районах столбик термометра опустится до -18.

Фото: Кристина Дейнеко

Башгидромет опубликовал прогноз погоды в Башкирии на 7-9 ноября. Так, в ближайшие три дня в регионе ночью ожидается минусовая температура, а днем столбик термометра еще поднимется до +4°.

7 ноября температура воздуха ночью – 5,-10, при прояснениях – до -18, днем -3, -8. Местами ожидается небольшой снег, на отдельных участках дорог снежный накат, гололедица. Ветер западный с переходом на юго-восточный умеренный, днем порывы до сильного.

8 ноября днем ожидается -1, +4, ночью -5, -10. Ночью ожидается небольшой снег, ветер южный, умеренный. Днем ожидается снег с дождем, налипание мокрого снега на провода и деревья, на отдельных участках дорог гололедица.

9 ноября ночью столбик термометра опустится до -5, днем поднимется до +4. Снег с дождем, в отдельных районах сильный. Налипание мокрого снега на провода и деревья, на отдельных участках автодорог ночью и утром гололедица. Ветер южный умеренный, местами порывы до сильного.