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ХРОНОГРАФ

Репрессированным жителям Башкирии после смерти отказали в кредитах

Ольга КОРЗИК // 07.10.2016
В продаже появилась база данных должников крупнейших банков.

Агентство THE INSIDER опубликовало материал о том, что в продаже оказались базы данных 20 млн клиентов и должников крупнейших банков России, с указанием ФИО, адресов, телефонов и места работы (службы).

По данным издания, в базе есть и персональные данные сотрудников засекреченных подразделений ФСБ, высокооплачиваемые чиновники, депутаты и более 100 тысяч действующих или бывших сотрудников силовых структур, а также ВИЧ-инфицированные граждане и т.д.

Однако, есть в исследовании и существенные "ляпы". Так, в графу «отказы по кредитам» внесены 2805 жителей Башкирии и Татарии, которые были репрессированы в период сталинский репрессий. Подавляющее большинство репрессированных составляют колхозники и рабочие, и половина из них скончалась от непосильных условий в лагерях с 1930 по 1945 гг. В качестве источника информации указан «Отдел регистрации и архивных фондов (ОРАФ) УФСБ по республике Башкортостан.

В качестве примера  в публикации издания указаны следующие данные:

Астафьев Иван Петрович, 1899 г.р., колхозник, кулак, находится в Волглаге НКВД г. Рыбинск, прибыл 21.02.1938 г., где и умер 24.03.1943, Ахатова Хабиба Ахатовна, 1909 г.р., скотница, умерла 12.03.1943 в ИТК №8 НКВД г Уфы, Рафаенко Георгий Иванович, 1911 г.р., плотник, осужден тройкой НКВД на 5 лет, концлагерь, отбывал Дмитрлаг, Баллод Александр Яковлевич, 1905 г.р., колхозник, осужден по ст. 58-7, 58-11 (контрреволюционная деятельность — The Insider), сыну объявлено устно, что он умер 02.02.1941 г от кровоизлияния в мозг. А 10.02.1938 г, согласно записям, чекисты расстреляли в подвалах тюрьмы НКВД в Уфе главу семейства 42-летнего Мартына Андерсона, трех его сыновей и двух братьев.

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