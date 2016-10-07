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ХРОНОГРАФ

Три человека погибли за сутки на дорогах в Башкирии

Разиф АБДУЛЛИН // 07.10.2016
Госавтоинспекторы 6 октября зафиксировали 12 автоаварий.

Фото: gibdd.ru

В четверг, 6 октября, во второй половине дня в Баймакском районе Башкирии на 105 километре автодороги Магнитогорск-Ира столкнулись «Ситроен» и «Дэу Нексия», сообщается на официальном сайте ГИБДД республики.

В результате аварии  два человека погибли: две женщины - водитель и пассажир «Дэу», они получили травмы, не совместимые с жизнью. А двое мужчин - водитель и пассажир «Ситроена» выжили, их поместили в больницу.

А уже вечером в Чишминском районе на 1440 километре автодороги Самара-Уфа-Челябинск под колесами «Рено» погиб 54-летний житель Бурзянского района. Он переходил дорогу на неосвещенном участке автодороги. Со слов водителя «Рено», жителя Раевки, пешеход неожиданно вышел на проезжую часть. Светоотражающих элементов на его одежде не было.

Всего же за  сутки на дорогах  в Башкирии госавтоинспекторы зарегистрировали двенадцать автомобильных аварий, в которых три человека погибли, тринадцать получили различные травмы.

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