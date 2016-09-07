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7 сентября, среда
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ХРОНОГРАФ
Уфимский аквапарк закроют на профилактику// 07.09.2016
Он будет закрыт с 13 сентября по 3 октября.
Уфимский аквапарк в ТРЦ «Планета» закрывается на плановое профилактическое обслуживание. С 13 сентября по 3 октября все бассейны и аттракционы аквапарка будут готовить к новому сезону.
- Технические специалисты проведут плановые работы по обслуживанию конструкций горок и других аттракционов: диагностику деталей на предмет износа и другие работы. Профилактические работы проводятся на регулярной основе не реже одного раза в год для обеспечения безопасности и комфорта посетителей, - сообщили в аквапарке.
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