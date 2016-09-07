«Дочка» «Башнефти» оштрафована за загрязнение почвы в двух районах республики

Ольга КОРЗИК

Компании предстоит выплатить 20 тысяч рублей штрафа

Дочку «Башнефти» - ООО «Башнефть-Добыча» оштрафовали на 20 тысяч рублей за порчу сельскохозяйственных земель в двух районах республики, сообщает пресс-служба регионального Россельхознадзора.

Первый случай произошел на территории Калтасинского района: Краснохолмским участком цеха ППД НГДУ Арланнефть ООО «Башнефть-Добыча была разлита техническая жидкость на землю сельскохозяйственного назначения, после этого сотрудники компании «самовольно» сняли и переместили плодородный слой почвы на площади 30 кв м.

Второй случай был выявлен на территории Стерлитамакского района. НГДУ «Ишимбайнефть» ООО «Башнефть-Добыча» нарушило правила обращения с опасными для окружающей среды веществами: на земельном участке сельскохозяйственного назначения на площади 2 кв м было установлено загрязнение нефтепродуктами.

По каждому факту в отношении должностных лиц компании составлены протоколы об административном правонарушении по статье «Порча земель» (ст. 8.6 КоАП РФ), а также вынесены постановления об административных наказаниях в виде штрафа – по 10 тыс руб в каждом случае.