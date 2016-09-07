|
7 сентября, среда
|
ХРОНОГРАФ
«Дочка» «Башнефти» оштрафована за загрязнение почвы в двух районах республики// 07.09.2016
Компании предстоит выплатить 20 тысяч рублей штрафа
Дочку «Башнефти» - ООО «Башнефть-Добыча» оштрафовали на 20 тысяч рублей за порчу сельскохозяйственных земель в двух районах республики, сообщает пресс-служба регионального Россельхознадзора.
Первый случай произошел на территории Калтасинского района: Краснохолмским участком цеха ППД НГДУ Арланнефть ООО «Башнефть-Добыча была разлита техническая жидкость на землю сельскохозяйственного назначения, после этого сотрудники компании «самовольно» сняли и переместили плодородный слой почвы на площади 30 кв м.
Второй случай был выявлен на территории Стерлитамакского района. НГДУ «Ишимбайнефть» ООО «Башнефть-Добыча» нарушило правила обращения с опасными для окружающей среды веществами: на земельном участке сельскохозяйственного назначения на площади 2 кв м было установлено загрязнение нефтепродуктами.
По каждому факту в отношении должностных лиц компании составлены протоколы об административном правонарушении по статье «Порча земель» (ст. 8.6 КоАП РФ), а также вынесены постановления об административных наказаниях в виде штрафа – по 10 тыс руб в каждом случае.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
07.09.2016 // ХРОНОГРАФ
Министр образования Башкирии: Школы могут самостоятельно выбрать пятидневку
06.09.2016 // СПОРТ
Юлаевцы не смогли переиграть «Динамо» несмотря на две отыгранные шайбы
06.09.2016 // СЕГО ДНЯ
Уфимцы вышли на Тропу здоровья
06.09.2016 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
Следователи Башкирии ищут мать выброшенного на свалку младенца
06.09.2016 // ПЕРСОНА
Сергей Чикрыжов: Почему Уфе нужен именно трамвай
06.09.2016 // ПУЛЬС
Администрация Уфы будет ремонтировать дороги в рассрочку
30.08.2016 // КАЛЕЙДОСКОП
Уфа превратится в город будущего
5-Я КОЛОНКА
Вопрос дня
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте