7 сентября, среда
ХРОНОГРАФ

Декана университета уволили за голые фотографии студентов

Злата ЗУКОВИЧ // 07.09.2016
Первокурсники разделись на посвящении студентов.

Как сообщает РИА Новости, уволены декан факультета истории и международных отношений Кемеровского госуниверситета Константин Юматов и его двое заместителей Алексей Адаменко и Роман Селезнев.

Вчера, 6 сентября, в социальных сетях и СМИ появилось сообщение о том, что первокурсники исторического факультета Кемеровского государственного университета в процессе обряда посвящения в студенты снимали с себя одежду. Некоторые первокурсники сообщили, что раздевание было добровольным и что в целом они не были против участия в этом мероприятии. Сообщения были подкреплены скандальными фотографиями. За каждую снятую вещь команде первокурсников присуждались дополнительные баллы в процессе различных творческий заданий, которые были в программе посвящения.

Председатель ВУЗа Мария Венедиктова сообщила, что служебное расследование инцидента продолжается и продлится примерно до 9 сентября этого года.

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