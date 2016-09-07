Министр образования Башкирии: Школы могут самостоятельно выбрать пятидневку

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

При выборе режима обучения должны учитываться мнения школьников и родителей, заявила Гульназ Шафикова.

Фото: сайт телеканала БСТ

Выбор пятидневного режима обучения – вопрос компетенции школы. Федеральные стандарты предусматривают, как пятидневную, так и шестидневную форму обучения. Об этом заявила министр образования Башкирии Гульназ Шафикова в эфире программы «Власть отвечает» на телеканале БСТ.

- Любая школа, район или город должны решить этот вопрос самостоятельно, учитывая особенности образовательной программы, мнения самих учеников и их родителей, - подчеркнула Гульназ Шафикова. - Если муниципалитет и школа решат перейти, то это будет происходить. У нас есть районы города Уфы, которые перешли на пятидневку, есть те, которые такое решение не приняли.