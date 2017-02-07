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ХРОНОГРАФ
В Уфе сняли на видео новый способ борьбы со снегом// 07.02.2017
Уфимка сгружает снег в коробку и везет ее на обочину автодороги.
Как сообщает Ufa-Room, жительница Уфы вывозит снег из своего двора на обочину дороги в коробке на верёвке. Комментаторы в социальных сетях подсчитали примерное количество заходов – 500 раз. Примерно столько раз с учетом снегопада женщине придется нагружать коробку снегом и вывозить его за пределы двора.
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