В Уфе сняли на видео новый способ борьбы со снегом

Злата ЗУКОВИЧ

Уфимка сгружает снег в коробку и везет ее на обочину автодороги.

Как сообщает Ufa-Room, жительница Уфы вывозит снег из своего двора на обочину дороги в коробке на верёвке. Комментаторы в социальных сетях подсчитали примерное количество заходов – 500 раз. Примерно столько раз с учетом снегопада женщине придется нагружать коробку снегом и вывозить его за пределы двора.

Видео этого процесса выложили очевидцы в социальной сети Вконтакте в группе БашДТП.