Адвокаты Урала Рахимова просят суд частично прекратить дело

Ольга КОРЗИК

Они считают, что по одному из эпизодов истек срок давности.

Адвокаты Урала Рахимова - сына первого президента Башкирии Муртазы Рахимова подали ходатайство о частичном прекращении уголовного дела в отношении своего подзащитного из-за истечения срока давности, пишет РИА Новости со ссылкой на адвоката Сергея Макаренко. По словам юриста, этот эпизод касается хищения акций «Башнефти» и отметил, что срок давности по нему истек еще в декабре 2016 года.

Макаренко отметил, что подзащитный вину не признает, но между тем «согласен с прекращением дела по нереабилитирующему обстоятельству».

Напомним, что Урала Рахимова обвиняют в хищении денег при продаже акций компании. Следствие считает, что он похитил акции используя служебное положение отца – первого президента Башкирии Муртазы Рахимова. После этого, по данным следователей, он продал ценные бумаги компании АФК «Система».