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ХРОНОГРАФ
В Уфе «Лексус» сбил школьницу// 07.02.2017
14-летняя девочка попала в больницу.
Фото: Кристина Дейнеко
В Уфе под колеса элитного внедорожника попала 14-летняя школьница. ДТП произошло накануне утром. За рулем «Лексус LX470» находился 43-летний мужчина, он ехал по улице Менделеева, а девочка переходила дорогу на нерегулируемом переходе. После столкновения школьницу отправили в больницу. Ей оказана медицинская помощь.
В Кировском районе Уфы в аварии с участием «Дэу Нексии» и «Лады Гранты» травмы получили 18-летняя и 16-летняя пассажирки второй машины. Они обе доставлены в больницу. А на улице Рихарда Зорге 25-летняя автомобилистка, которая была лишена прав, совершила наезд на двух пешеходов, которые переходили дорогу по «зебре».
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