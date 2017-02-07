В Уфе «Лексус» сбил школьницу

Кристина ДЕЙНЕКО

14-летняя девочка попала в больницу.

Фото: Кристина Дейнеко

В Уфе под колеса элитного внедорожника попала 14-летняя школьница. ДТП произошло накануне утром. За рулем «Лексус LX470» находился 43-летний мужчина, он ехал по улице Менделеева, а девочка переходила дорогу на нерегулируемом переходе. После столкновения школьницу отправили в больницу. Ей оказана медицинская помощь.

- За минувшие сутки на дорогах столицы произошло 206 аварий, в восьми ДТП пострадали 10 человек, из них четверо несовершеннолетних, - сообщили в городской госавтоинспекции.

В Кировском районе Уфы в аварии с участием «Дэу Нексии» и «Лады Гранты» травмы получили 18-летняя и 16-летняя пассажирки второй машины. Они обе доставлены в больницу. А на улице Рихарда Зорге 25-летняя автомобилистка, которая была лишена прав, совершила наезд на двух пешеходов, которые переходили дорогу по «зебре».