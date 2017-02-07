В Уфе лучшим управляющим компаниям выделят деньги или технику

Ольга КОРЗИК

Это сделают по итогам конкурса.

Фото: Шамиль Валеев

Сегодня на оперативном совещании в мэрии Уфы глава администрации Уфы Ирек Ялалов напомнил, что в городе проходит конкурс на лучшие и худшие дворы по итогам работы управляющих компаний в сфере зимнего содержания придомовых территорий.

Комиссия начала работу уже в начале февраля. Горожане могут присылать свои фотографии на снежную почту sneg@ufacity.info. Окончательные итоги конкурса будут определены в марте.

Глава администрации Уфы пообещал, что в отношении управляющих компаний трех худших дворов мэрия будет «ходатайствовать перед контрольно-надзорными органами, а, возможно, и правоохранительными о дополнительной проверке», чтобы выяснить «почему они так работают, куда уходят средства горожан, которые они выплачивают на текущее содержание жилья».

- Те управляющие компании, которые выиграют этот конкурс. Ну что ж. Мы их поощрим. Подумаем с коллегами, может быть в виде коммунальной техники, может быть в виде финансовой помощи на благоустройство, - завершил Ирек Ялалов.