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8 февраля, среда
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ХРОНОГРАФ
В Уфе лучшим управляющим компаниям выделят деньги или технику// 07.02.2017
Это сделают по итогам конкурса.
Фото: Шамиль Валеев
Сегодня на оперативном совещании в мэрии Уфы глава администрации Уфы Ирек Ялалов напомнил, что в городе проходит конкурс на лучшие и худшие дворы по итогам работы управляющих компаний в сфере зимнего содержания придомовых территорий.
Комиссия начала работу уже в начале февраля. Горожане могут присылать свои фотографии на снежную почту sneg@ufacity.info. Окончательные итоги конкурса будут определены в марте.
Глава администрации Уфы пообещал, что в отношении управляющих компаний трех худших дворов мэрия будет «ходатайствовать перед контрольно-надзорными органами, а, возможно, и правоохранительными о дополнительной проверке», чтобы выяснить «почему они так работают, куда уходят средства горожан, которые они выплачивают на текущее содержание жилья».
- Те управляющие компании, которые выиграют этот конкурс. Ну что ж. Мы их поощрим. Подумаем с коллегами, может быть в виде коммунальной техники, может быть в виде финансовой помощи на благоустройство, - завершил Ирек Ялалов.
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