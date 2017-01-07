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8 января, воскресенье
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ХРОНОГРАФ
В Башкирии в автоаварии погиб еще один человек// 07.01.2017
За прошедшие сутки на территории республики зафиксировано 17 ДТП
Фото: пресс-службы УГИБДД МВД по РБ
Вчера, 6 января в Кушнаренковском районе на 1311 км автодороги М-7 Москва-Уфа, вблизи д. Волково в 8.30 часов житель с. Кушнаренково за рулем автомашины «Хундай Акцент» выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомашиной «Тойота Lаnd Сruisеr 200», которым управлял житель г. Уфы. В результате водитель легковушки от полученных травм скончался на месте происшествия. Предположительно ДТП произошло из-за превышения скорости.
Основная причина дорожно-транспортных происшествий – это превышение скоростного режима в сложных погодных условиях. ГИБДД МВД по РБ призывает водителей быть бдительнее на автодорогах. Необходимо избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения, быть внимательным при обгоне длинномерных автомашин, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников дорожно-патрульной службы.
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