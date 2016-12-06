В Башкирии дорожники согласились с доводами ОНФ

Активисты Народного фронта выявили нарушения при капремонте участка дороги Р-240.

Руководство управления автомобильной магистрали Самара-Уфа-Челябинск Федерального дорожного агентства согласилось с доводами активистов ОНФ в Башкирии о некачественном капитальном ремонте участка автодороги федерального значения «Уфа-Оренбург». Эксперты выявили, что на отремонтированном участке показатели ровности покрытия превышают предельно допустимые значения.

- В текущем году был проведен капитальный ремонт участка автомобильной дороги Р-240 «Уфа-Оренбург» от села Соловьевка до поворота на село Большое Аксаково. После ввода в эксплуатацию возникли сомнения в том, что капитальный ремонт этой части дороги был проведен надлежащим образом, - сообщила сопредседатель регионального штаба ОНФ Надежда Крылова. - При въезде на новое дорожное полотно машину начинает трясти словно едешь по многочисленным неровностям, как по «стиральной доске». Проведенные работы на 98 - 102 км. автомобильной дороги Уфа- Оренбург не обеспечивают надежность и безопасность дороги. Мы будем держать ситуация на контроле до полного устранения дефектов.