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ХРОНОГРАФ

В Башкирии дорожники согласились с доводами ОНФ

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 06.12.2016
Активисты Народного фронта выявили нарушения при капремонте участка дороги Р-240.

Фото: Кристина ДЕЙНЕКО

Руководство управления автомобильной магистрали Самара-Уфа-Челябинск Федерального дорожного агентства согласилось с  доводами активистов ОНФ в Башкирии о некачественном капитальном ремонте участка автодороги федерального значения «Уфа-Оренбург». Эксперты  выявили, что на отремонтированном участке показатели ровности покрытия превышают предельно допустимые значения.

    - В текущем году был проведен капитальный ремонт участка автомобильной дороги Р-240 «Уфа-Оренбург» от села Соловьевка до поворота на село Большое Аксаково. После ввода в эксплуатацию возникли сомнения в том, что капитальный ремонт этой части  дороги  был проведен надлежащим образом, - сообщила  сопредседатель регионального штаба ОНФ Надежда Крылова. - При въезде на новое дорожное полотно машину начинает трясти словно едешь по многочисленным неровностям, как по «стиральной доске». Проведенные работы на 98 - 102 км. автомобильной дороги Уфа- Оренбург не обеспечивают надежность и безопасность дороги. Мы будем держать ситуация на контроле до полного устранения дефектов.

После обследования данного участка дороги управление автомагистрали направило  уведомление в адрес подрядной организации об устранении нарушений и устройству покрытия в соответствии с нормативно- технической документацией.

 

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5-Я КОЛОНКА

ФОТОФАКТ
Дороги Уфы тают вместе со снегом

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