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6 декабря, вторник
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ХРОНОГРАФ
В Башкирии дорожники согласились с доводами ОНФ// 06.12.2016
Активисты Народного фронта выявили нарушения при капремонте участка дороги Р-240.
Фото: Кристина ДЕЙНЕКО
Руководство управления автомобильной магистрали Самара-Уфа-Челябинск Федерального дорожного агентства согласилось с доводами активистов ОНФ в Башкирии о некачественном капитальном ремонте участка автодороги федерального значения «Уфа-Оренбург». Эксперты выявили, что на отремонтированном участке показатели ровности покрытия превышают предельно допустимые значения.
После обследования данного участка дороги управление автомагистрали направило уведомление в адрес подрядной организации об устранении нарушений и устройству покрытия в соответствии с нормативно- технической документацией.
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