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6 декабря, вторник
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ХРОНОГРАФ
Михаил Бабич: «Башнефть» останется «Башнефтью»// 06.12.2016
Об этом полпред президента России в ПФО заявил на встрече с главными редакторами СМИ Приволжья.
Фото: пресс-службы полпреда ПФО
Сегодня 6 декабря в Нижнем Новгороде полпред президента России в ПФО в Михаил Бабич встречается с руководителям средств массовой информации Приволжья, сообщает пресс-служба главного федерального инспектора по Башкирии. Главный редактор ИА «Башинформ» Артем Валиев задал полпреду вопрос о судьбе компании «Башнефть», и не планируется ли смена бренда?
Что касается социальных обязательств, которые несла «Башнефть», полпред заверил, что они сохранятся.
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