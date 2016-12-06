ОНФ в Башкирии запустил проект «Учение – свет, а у школы – тьма».

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

«Фронтовики» проверят качество наружного освещения возле школ

Фото: Кристина ДЕЙНЕКО

В Башкирии стартовала акция ОНФ «Учение – свет, а у школы – тьма». В связи с уменьшением продолжительности светового дня «фронтовики» проверят по всей России качество наружного освещения возле общеобразовательных учреждений, а также на прилегающих к школам территориях.

Мониторинг, направленный на снижение уровня детского травматизма и количества автоаварий с участием школьников, будет проходить в рамках реализации указа президента о снижении к 2018 г. смертности от ДТП до 10,8 случая в год на 100 тыс. населения. По данным за 2014 г., эта цифра составляет 18,69 случая в год на 100 тыс. населения.

Главной целью проекта Народного фронта является повышение безопасности пребывания детей на территории школы и по пути к месту учебы в темное время суток. Кроме того, общественники ставят своей задачей привлечь внимание органов местного самоуправления к необходимости организации освещения или повышения уровня освещенности на каком-либо участке дороги вблизи образовательных учреждений.

Региональное отделение ОНФ в Башкирии приглашает жителей республики присоединиться к акции и сообщать о случаях недостаточной освещенности около школ на электронную почту: [email protected]