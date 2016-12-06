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ХРОНОГРАФ
Уфа лишилась еще одного памятника архитектуры// 06.12.2016
На этот раз был снесен дом Монблановых.
Башкирия постепенно лишается памятников архитектуры. Дом Монблановых попал под снос. Здание превратилось в развалины, но ни уговоры, ни здравый смысл не смогли спасти особняк от разрушения. Известный уфимский дизайнер Тимур Сабитов написал небольшую заметку и начал создавать грустную «Азбуку Уфы», сообщает Ufa-room.
Современная архитектура быстро устаревает. Старые объекты, особенно памятники архитектуры - это история, поэтому они не устареют никогда. Чтобы описать дом Монблановых, точнее его фасад, необходимо знать множество терминов. Например, причелины, крылья, карниз, подкрылки, наличники. Современные строения имеют лишь стены и окна.
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