|
6 декабря, вторник
|
ХРОНОГРАФ
Ялалов о площадках вокруг предприятий Уфы: Зайдешь и попадаешь на 30 лет назад// 06.12.2016
Глава администрации города раскритиковал собственников и арендаторов за плохое благоустройство своих территорий
Фото: Наталья Кузнецова
Глава администрации Уфы считает, что предприятия и организации города плохо занимаются вопросами благоустройства территорий, которые находятся у них в собственности или аренде. По его словам, это психологическая проблема, которую чиновники никак не могут переломить.
- Там любая территория предприятия на голову превосходит любой городской парк, - заявил он. - А у нас наоборот.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
06.12.2016 // ПУЛЬС
Жители России должны работать почти 5 часов в сутки
06.12.2016 // ХРОНОГРАФ
Ялалов о площадках вокруг предприятий Уфы: Зайдешь и попадаешь на 30 лет назад
06.12.2016 // СЕГО ДНЯ
Ирек Ялалов поручил проверить маршруты, по которым перевозят школьников
05.12.2016 // СЕГО ДНЯ
Игроки ФК «Уфа»: В отпуск мы уходим с хорошим настроением
05.12.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
В Башкирии сельхозфирме не дают работать, так как ее здание «исчезло»
05.12.2016 // МОЛНИЯ
ФК «Уфа» обыграл «Томь» 1:0
05.12.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Inkazan: "Бизнес-онлайн" кошмарят за "погоню за сенсацией"
05.12.2016 // ХРОНОГРАФ
Рустэм Хамитов готовит реорганизацию правительства Башкирии - СМИ
5-Я КОЛОНКА
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте